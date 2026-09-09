Saldırıda bacağını kaybetmişti, şimdi başhekim oldu

Bacağının birini kaybettiği silahlı saldırının ardından eğitimini tamamlayarak doktor olan Nida Nur Nergiz, Erzincan
112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı. Nergiz, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğü sırada 2023'te hastanede görevli teknisyenin pompalı tüfekli saldırısına uğrayarak sağ bacağını kaybetmişti. Nergiz, tedavisinin ardından eğitimine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etti. Tıp eğitimini tamamlayarak doktor olan Nergiz, meslek hayatına Erzincan'da başladı. Nergiz, Erzincan 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ne başhekim olarak atandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Nergiz'i makamında kabul etti. Vali Aydoğdu, yaşadığı zorlu sürecin ardından eğitimini tamamlayarak doktor olan ve görevine başhekim olarak devam edecek Nergiz'i tebrik etti. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin de Nergiz'e başarı temennisinde bulundu.