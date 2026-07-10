Saldırının nedeni alacak verecek tartışması

İSTANBUL Beylikdüzü'nde 2 Temmuz günü gece saatlerinde Yusuf Baran Dağdeviren (21), park halindeki aracının içerisinde beklerken, motosikletli 2 tarafından silahlı saldırıya uğramış, yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye giderken trafik kazası geçirmişti. Hastaneye kaldırılan genç adamın hayatını kaybetmişti. Serhat D. ve Muhammet A.'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Serhat D. cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayetin alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.