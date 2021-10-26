Son dakika: Salih Memişoğlu’nun ölümü davasında yeni gelişme!

AMACININ REHİN ALMAK OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sanık Mustafa Öztürk savunmasına, 'Ben Benim paramı, malımı gasp ettin. Gururumla oynadın. Ben paramı istiyorum' dedim. 'Sana verecek 1 kuruşum yok, alabiliyorsan al' dedi. Ne yapayım diye düşündüm. Her zaman silahım var, taşırım. Masaya yaklaşıp seri şekilde silahı çekip kurdum. Arkadakilerden birisi elime vurdu ve silah ateş etti. Benim böyle amacım, niyetim yoktu. Ben sadece rehin alıp kendi canımı kurtarmak için dışarı çıkacaktım. Bunların hepsi üzerime çullandı. O kargaşada ne oldu bilmiyorum. Silah ateş aldı. Bir baktım ayağımın altında 2 kişi yatıyor. Hayatım bitti. Beni düşürdükleri hale bakın. Ben ona istemeyerek ateş ettim. Çok pişmanım' sözleriyle devam etti.

'ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜP 1 EL DAHA SIKTIM'

Çocuklarının kendisine silah vermediğini söyleyen Öztürk, 'Ben zaten silah taşırım. Olay yerinde bana komplo kuruldu. Tanıklar yalan söylüyor. Ben aldatıldım, kandırıldım. Orasını açarken çok sıkıntılar yaşadık. Salih Memişoğlu'na ölmüş olduğunu düşünerek bir el daha ateş ettiğim doğru. Ben Salih hocayı vurmaya gitseydim, ilk gördüğüm yerde vururdum. Niye sote bir yerdeki konteynıra gireyim? Ben öldürme niyetiyle gitmedim. Ben para için adam öldürmem. Salih Memişoğlu'nu tehdit etmek için silah çektim. Tehdit edip çıkacaktım. Bilerek, isteyerek asla yapmadım. Çocuklarımın hiçbir şeyden haberi yok. Ben onların yanına gittikten sonra haberleri oldu. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. Ben tek kurşun atmadım. Salih hocaya gelen kurşunun sebebi müştekilerdir' dedi.