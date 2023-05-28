Saliha hemşireyi ölüme sürükledi

Aksaray'da 24 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında, özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel'in (25), aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde, "O sırada ben içerideydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Polis ilk yaptığı incelemede olayın intihar olduğunu tespit etti. Ancak baba Salim Tuncel'in kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade vermesi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alındı. Hatta çiftin o gün nerelere gittiği, nerelerde beraber oldukları, ne zaman buluştukları, rezidansa kaçta girip, çıktıklarına kadar tüm detaylar incelendi. Soruşturma çerçevesinde Halil İbrahim A. ve hastanenin icra kurulu üyesi, mali işler uzmanı ve müdürü Çiğdem Özkan gözaltına alındı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet Savcısı ve Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifade veren şüphelilerden Özkan genç hemşireyi intihara yönlendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Halil İbrahim A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özkan'ın, genç kıza ait uygunsuz fotoğrafları hastanede herkese yaydığı öne sürüldü. Baba Tuncel, kızının o fotoğraflar nedeniyle olayın sabahında istifa etmeye hazırlandığını söyledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin telefonlarına da el koydu.