Haberler Yaşam Haberleri Saliha hemşireyi ölüme sürükledi
Giriş Tarihi: 28.5.2023

Saliha hemşireyi ölüme sürükledi

Aksaray’da hemşire Saliha Tuncel’in ölümünün ardından hastane müdürü Çiğdem Özkan, genç kızın uygunsuz fotoğraflarını yayıp intihara sürüklediği için tutuklandı. Doktor sevgili ise serbest kaldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İLKER BAŞ İLKER BAŞ
Saliha hemşireyi ölüme sürükledi
Aksaray'da 24 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında, özel bir hastanede hemşire olan Saliha Tuncel'in (25), aynı hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru olan sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü kattaki balkona düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Tuncel, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Hemşire Saliha Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi.



Olayın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde, "O sırada ben içerideydim, düştüğünü görmedim" diyen Halil İbrahim A., serbest bırakıldı. Polis ilk yaptığı incelemede olayın intihar olduğunu tespit etti. Ancak baba Salim Tuncel'in kızının intihara meyilli biri olmadığı yönünde ifade vermesi üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Binada oturanların ifadelerine başvurulup, çevredeki tüm güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alındı. Hatta çiftin o gün nerelere gittiği, nerelerde beraber oldukları, ne zaman buluştukları, rezidansa kaçta girip, çıktıklarına kadar tüm detaylar incelendi. Soruşturma çerçevesinde Halil İbrahim A. ve hastanenin icra kurulu üyesi, mali işler uzmanı ve müdürü Çiğdem Özkan gözaltına alındı. Her iki şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcısı ve Sulh Ceza Hâkimliği'nde ifade veren şüphelilerden Özkan genç hemşireyi intihara yönlendirdiği gerekçesiyle tutuklandı. Halil İbrahim A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Özkan'ın, genç kıza ait uygunsuz fotoğrafları hastanede herkese yaydığı öne sürüldü. Baba Tuncel, kızının o fotoğraflar nedeniyle olayın sabahında istifa etmeye hazırlandığını söyledi. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin telefonlarına da el koydu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Turkuvaz Medya'nın acı günü: Engin Ardıç'ın cenaze programı açıklandı
Tanju Özcan'dan Polis ve Jandarma'yı hedef alan Kaftancıoğlu'na tepki! CHP'yi karıştıracak sözler...
Zincirleme cinayetlerde korkunç gerçek: Sevgilisine sarılırken gelip boğmuş cesedi gören küçük kızı katletmişler
Kılıçdaroğlu'nu terleten torun gerçeği... Aile boyu sigorta sahtekarlığı, Kundaktayken SSK’lı oldular!
Başkan Erdoğan’dan eski komşusuna sürpriz ziyaret!
EGM ve Jandarma'dan Canan Kaftancıoğlu'nun iftiralarına sert tepki: Suç duyurusunda bulunulacak
Milli elektrikli tren yolculu seferlerine başladı
Muharrem İnce ikinci tur kararını açıkladı! CHP'li heyet gitmişti: Kılıçdaroğlu'nu desteklemek içimden gelmiyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel Uçak' selfiesi: İkiyüzlü siyaset anlayışı yeniden gözler önünde!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Saliha hemşireyi ölüme sürükledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA