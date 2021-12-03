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Giriş Tarihi: 3.12.2021 10:13 Son Güncelleme: 3.12.2021 10:22

Salıncaktan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Salıncaktan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Finike ilçesinde, 16 yaşındaki liseli Ahmet Görkem Özmercan, bir kafenin bahçesinde bulunan kalp şeklindeki salıncaktan kafa üstü düşerek hayatını kaybetti.

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okul sonrasında okulun hemen karşısında bulunan sahil şeridine 5 arkadaşıyla birlikte geldi.

KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ

Liseli Ahmet Görkem Özmercan, burada kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncakta sallandığı sırada bir anda kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AİLESİ VE ARKADAŞLARI ŞOKA GİRDİ

Yaşanan korkunç olayın ardından liseli Ahmet Görkem Özmercan'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı arkadaşları ise şoka girdi. Olayla ilgili ayrıntılı soruşturma sürdürülüyor.

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Salıncaktan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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