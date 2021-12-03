Salıncaktan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ

Liseli Ahmet Görkem Özmercan, burada kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncakta sallandığı sırada bir anda kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.