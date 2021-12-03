Salıncaktan düşen 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Finike Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Görkem Özmercan, okul sonrasında okulun hemen karşısında bulunan sahil şeridine 5 arkadaşıyla birlikte geldi.
KAFA ÜSTÜ DÜŞTÜ
Liseli Ahmet Görkem Özmercan, burada kafenin bahçesindeki kalp şeklindeki salıncakta sallandığı sırada bir anda kafa üstü düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Görkem Özmercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
AİLESİ VE ARKADAŞLARI ŞOKA GİRDİ
Yaşanan korkunç olayın ardından liseli Ahmet Görkem Özmercan'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bazı arkadaşları ise şoka girdi. Olayla ilgili ayrıntılı soruşturma sürdürülüyor.