Salman Rüşdi kimdir, sağlık durumu nasıl, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Şeytan Ayetleri kitabı yazarı Salman Rüşdi nereli, kaç yaşında? - Son dakika

Salman Rüşdi sağlık durumu, son saldırıdan sonra sıklıkla araştırılıyor. Gelen son haberler, sağlık durumunun iyi olmadığı ve kötüye gittiği yönünde. Şeytan Ayetleri yazarı Salman Rüşdi kitapları sürekli olarak araştırma konusu oluyor. Yazarı tanımayanlar, Salman Rüşdir kimdir, nereli sorularını yöneltiyor. Peki, Salman Rüşdi kimdir? Salman Rüşdi öldü mü? İşte detaylar
Şeytan Ayetleri adlı kitabını yazdıktan sonra ölüm tehditleri alan Salman Rüşdi, dün ABD'de konuşma yaparken defalarca yumruklanıp bıçaklandı.
Salman Rüşdi'nin sağlık durumuna dair son dakika açıklamalar geldi. Yazar ameliyat olduktan sonra şu an itibariyle solunum cihazına bağlı şekilde hayatını sürdürüyor.
Gelen bilgiler arasında Rüşdi'nin kolundaki sinirlerin koptuğu, bıçağın isabet ettiği karaciğerin de hasar gördüğü belirtildi. Aynı zamanda bir gözünü kaybetmesinin de muhtemel olduğu bildiriliyor.
Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancı. 19 Haziran 1947'de Hindistan'ın Bombay şehrinde doğdu.
Romanlarının konusu Hindistan üzerinedir. Mitoloji ve fantastik konular yer alır.
Selman Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşan Müslüman bir ailenin oğlu olarak 1947'de (bağımsızlıktan iki ay önce) Bombay'da doğdu. 1961'de lise eğitimi için Birleşik Krallık'a gönderilen Rüşdi'nin ailesi, 1964'te diğer Müslümanlarla birlikte zorunlu olarak Pakistan'a göç etti ve Karaçi'ye yerleşti.
Cambridge'de tarih eğitimi gören Rüşdi, fantastik bir bilimkurgu denemesi olan ilk romanı Grimus (1975) ile eleştirmenlerin dikkatini çektikten sonra, Geceyarısı Çocukları romanıyla (1981 Booker, 1982 James Tait Black, 1993 Booker of Bookers ödülleri) dünya çapında ün kazandı.
Nikaragua anılarını aktardığı The Jaguar Smile'ın (1987, Jaguar Gülüşü, Pencere, 1989) ardından yazdığı The Satanic Verses (1988, Şeytan Ayetleri) ile 1988 Whitbread ödülünü kazandı.
Kasım 2005 ve Haziran 2008 tarihlerinde ABD'den Foreign Policy ve Birleşik Krallık'tan Prospect dergilerinin internet üzerinden okuyucu anketleri ile oluşturduğu Dünyanın İlk 100 Entelektüeli listelerinde, 2005 yılında 10., 2008 yılında 23. sırada yer almıştır.
Grimus (1975)
Geceyarısı Çocukları (1981)
Utanç (1983)
Jaguar Gülüşü: Bir Nikaragua Yolculuğu (1987)
Şeytan Ayetleri (1988)
Harun ve Hikayeler Denizi (1990)
Hayali Vatanlar: Makale ve eleştiriler, 1981-1991 (1992)
Doğu, Batı (1994)
Mağribinin Son İç Çekişi (1995)
Ayakların Altındaki Toprak (1999)
Öfke (2001)
Soytarı Şalimar (2005)
İki Yıl Sekiz Ay Yirmi Sekiz Gece (2016)