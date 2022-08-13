Salman Rüşdi kimdir, sağlık durumu nasıl, öldü mü? Silahlı saldırıya uğrayan Şeytan Ayetleri kitabı yazarı Salman Rüşdi nereli, kaç yaşında? - Son dakika

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?

Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancı. 19 Haziran 1947'de Hindistan'ın Bombay şehrinde doğdu.

Romanlarının konusu Hindistan üzerinedir. Mitoloji ve fantastik konular yer alır.

Selman Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşan Müslüman bir ailenin oğlu olarak 1947'de (bağımsızlıktan iki ay önce) Bombay'da doğdu. 1961'de lise eğitimi için Birleşik Krallık'a gönderilen Rüşdi'nin ailesi, 1964'te diğer Müslümanlarla birlikte zorunlu olarak Pakistan'a göç etti ve Karaçi'ye yerleşti.

Cambridge'de tarih eğitimi gören Rüşdi, fantastik bir bilimkurgu denemesi olan ilk romanı Grimus (1975) ile eleştirmenlerin dikkatini çektikten sonra, Geceyarısı Çocukları romanıyla (1981 Booker, 1982 James Tait Black, 1993 Booker of Bookers ödülleri) dünya çapında ün kazandı.