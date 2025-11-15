Samanlık, ev ve balya yığınları kül oldu

Samanlık, ev ve balya yığınlarının bulunduğu alanda başlayan yangın, saman ve kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Bayat Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla bölgeye ulaştı. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramasını önleyerek kontrol altına aldı.

Yangının ardından Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü de olay yerine giderek yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Ünlü; "Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını büyük bir teselli olarak görüyoruz. Rabbim ilçemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." Şeklinde konuştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.