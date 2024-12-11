Samimiyetsiz fotoğraf

Bursa'da CHP'li Gemlik Belediyesine ait barınakta, aç ve susuz bırakılan köpeklerin canlı canlı birbirini yemesi, ülke gündeminde infial yaratmıştı. Gemlik Belediyesi'ne ait Umurbey Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon merkezinde geçtiğimiz Cuma günü ortaya çıkan skandal görüntülerde, aç ve susuz bırakılan köpekler, aynı kafes içinde başka köpeklere saldırmış ve bir köpeği parçalayarak yemişti. İki köpek ise yaralı halde bulunmuştu. CHP'li Başkan Şükrü Deviren yaşanan skandalın ardından hemen algı operasyonuna soyundu. Belediyenin Aralık Ayı Meclis toplantısının ikinci oturumunda Başkan Deviren, salona getirilen küçük bir köpeği severken, kameralara poz verdi. Çekilen algı fotoğrafları, yerel medyaya ve sosyal medyaya servis edildi. Sosyal medya hesaplarında da paylaşılan fotoğraf, vatandaşlar tarafından samimiyetsiz bulundu. Fotoğrafın altına yapılan yorumlarda, "Şova devam. Güvenilirlik sıfır, bir dahaki seçimlerde yol görünüyor" şeklinde yorumlar yapıldı.