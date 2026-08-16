Şampiyon Çeçen sporcu Khamzat Chimaev’den Keçiören Belediyesi’ne ziyaret

Çeçenistan'ın Türk milleti için özel bir yere sahip olduğunu belirten Özarslan, "Biz Türk milleti olarak Çeçenleri ayrı bir millet görmüyoruz. Kendi içimizden bir kardeş ülke, kardeş millet olarak görüyoruz. Çünkü bizim davamız tektir." dedi.

Yakın zamanda Keçiören'de Hacı Ahmet Kadirov Parkı'nın açılacağını kaydeden Özarslan, sporcuları da açılışa davet etti.

ÇEÇEN HEYETİNDEN TEŞEKKÜR

Çeçenistan heyeti adına konuşan Magomed Khambiev de Türk milletinin Çeçenlere sahip çıkmasından ve dostluk, akrabalık bağlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.