Şampiyon Çeçen sporcu Khamzat Chimaev’den Keçiören Belediyesi’ne ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi'ndeki makamında, olimpiyat ve dünya şampiyonu Adam Saitiev ve Razambek Jamalov, UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiev, Çeçenistan'ın eski Savunma Bakanı Magomed Khambiev, Çeçenistan Parlamentosu Milletvekili İbrahim Ahmatov ve Zamid Chalayev'in de aralarında bulunduğu heyetle bir araya geldi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özarslan, Türk ve Çeçen halklarının ortak değerlere sahip olduğunu söyledi.
Çeçenistan'ın Türk milleti için özel bir yere sahip olduğunu belirten Özarslan, "Biz Türk milleti olarak Çeçenleri ayrı bir millet görmüyoruz. Kendi içimizden bir kardeş ülke, kardeş millet olarak görüyoruz. Çünkü bizim davamız tektir." dedi.
Yakın zamanda Keçiören'de Hacı Ahmet Kadirov Parkı'nın açılacağını kaydeden Özarslan, sporcuları da açılışa davet etti.
ÇEÇEN HEYETİNDEN TEŞEKKÜR
Çeçenistan heyeti adına konuşan Magomed Khambiev de Türk milletinin Çeçenlere sahip çıkmasından ve dostluk, akrabalık bağlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
İbrahim Ahmatov ise Özarslan'a misafirperverliği ve Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov adına park açılmasından dolayı teşekkür etti.
Özarslan'ın, Çeçen heyetine köstekli saat ve tablo, Çeçen heyetinin ise Özarslan'a kılıç hediye ettiği ziyarette hatıra fotoğrafı çektirildi.