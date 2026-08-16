Haberler Yaşam Haberleri Şampiyon Çeçen sporcu Khamzat Chimaev'den Keçiören Belediyesi'ne ziyaret
Giriş Tarihi: 16.08.2026 19:25 Son Güncelleme: 16.08.2026 19:52

Şampiyon Çeçen sporcu Khamzat Chimaev'den Keçiören Belediyesi'ne ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, aralarında olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcuların da bulunduğu Çeçenistan heyetini kabul etti. Yakın zamanda Keçiören'de Hacı Ahmet Kadirov Parkı'nın açılacağını kaydeden Özarslan, sporcuları da açılışa davet etti.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ Yaşam
Şampiyon Çeçen sporcu Khamzat Chimaev’den Keçiören Belediyesi’ne ziyaret
  • ABONE OL

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Keçiören Belediyesi'ndeki makamında, olimpiyat ve dünya şampiyonu Adam Saitiev ve Razambek Jamalov, UFC şampiyonu Khamzat Chimaev, dünya profesyonel boks şampiyonu Artur Beterbiev, Çeçenistan'ın eski Savunma Bakanı Magomed Khambiev, Çeçenistan Parlamentosu Milletvekili İbrahim Ahmatov ve Zamid Chalayev'in de aralarında bulunduğu heyetle bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özarslan, Türk ve Çeçen halklarının ortak değerlere sahip olduğunu söyledi.

Çeçenistan'ın Türk milleti için özel bir yere sahip olduğunu belirten Özarslan, "Biz Türk milleti olarak Çeçenleri ayrı bir millet görmüyoruz. Kendi içimizden bir kardeş ülke, kardeş millet olarak görüyoruz. Çünkü bizim davamız tektir." dedi.

Yakın zamanda Keçiören'de Hacı Ahmet Kadirov Parkı'nın açılacağını kaydeden Özarslan, sporcuları da açılışa davet etti.

ÇEÇEN HEYETİNDEN TEŞEKKÜR

Çeçenistan heyeti adına konuşan Magomed Khambiev de Türk milletinin Çeçenlere sahip çıkmasından ve dostluk, akrabalık bağlarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İbrahim Ahmatov ise Özarslan'a misafirperverliği ve Çeçenistan Başkanı Ramzan Kadirov adına park açılmasından dolayı teşekkür etti.

Özarslan'ın, Çeçen heyetine köstekli saat ve tablo, Çeçen heyetinin ise Özarslan'a kılıç hediye ettiği ziyarette hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KEÇİÖREN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyon Çeçen sporcu Khamzat Chimaev'den Keçiören Belediyesi'ne ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA