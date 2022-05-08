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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Şampiyondan ‘Paşa’sıyla özel dans

Şampiyondan ‘Paşa’sıyla özel dans
Tekerlekli sandalye dans branşında Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcu Yeliz Güllü, Anneler Günü dolayısıyla 12 yaşındaki oğlu Alperkaan Paşa Güvenç'le dans etti. Son olarak 2022 Türkiye Şampiyonası'nda iki dalda altın madalya kazanan Yeliz Güllü, 12 yaşında vefat eden kızı Senanur Güvenç'in vasiyeti üzerine aile olarak dans ettiklerini söyleyerek "Paşa da bunu çok iyi biliyor. Paşa, elektrik-elektronik mühendisliği okumak istiyor ama bizim amaçlarımızdan birisi 'Senanur Engelli, Engelsiz Dans Okulu'nu' açmak. Ümit ediyorum ki Paşa bu okulda çok iyi bir dans antrenörü de olacak. Kendisi de bu konuda istekli. Engelli ailelerine de mesaj vermek istiyoruz. Bedenimizin eğriliğiyle değil, ruhumuzun düzgünlüğüyle çocuklarımızı eğitelim. Uluslararası yarışmalarda böyle bir branş açılırsa Paşa'yla katılmayı çok istiyorum. Şimdiden çalışmalara başladık aslında. Çocuklarım, engelli bir anneye sahip oldukları için de gurur duyuyorlar. Engelli anne de olabiliriz, engelli çocuk annesi de. Bunlar önemli değil, önemli olan toplumda hayata nasıl tutunduğumuz" diye konuştu. AA

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Şampiyondan ‘Paşa’sıyla özel dans
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