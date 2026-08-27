Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Futbolseveler tarafından heyecanla beklenen kura çekiminin TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca UEFA'nın resmi sitesi ve uygulaması üzerinden organizasyon takip edilebilecek.