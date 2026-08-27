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Giriş Tarihi: 27.08.2026 10:36

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri

Avrupa futbolunun prestijli organizasyonu olan 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi heyecanı başladı. Türkiye’yi devler liginde temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe ile toplam 36 takımın rakipleri belli olacak. Futbolseverler ise "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularını merakla araştırıyor. İşte yayın kanalı, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri ve torba durumları detayları...

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri
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2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Monaco'da düzenlenecek organizasyonda 36 takımın yer alacağı lig aşamasındaki rakipler netleşecek. Futbolseverler özellikle temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı torbaları ve kura çekimi yayın detaylarını merakla sorguluyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 27 Ağustos 2026 Perşembe bugün gerçekleştirilecek. Kura, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak. Kura sonucunda 36 takımın lig aşamasındaki rakibi belli olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Futbolseveler tarafından heyecanla beklenen kura çekiminin TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca UEFA'nın resmi sitesi ve uygulaması üzerinden organizasyon takip edilebilecek.

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FENERBAHÇE VE GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HANGİ TORBADA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 2026-2027 sezonu lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılacak olan Galatasaray, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

1. TORBA

PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid

2. TORBA

Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis

3. TORBA

Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glim

4. TORBA

Dinamo Zagreb/Viking
Slavia Prag
Slovan Bratislava/Celje
Stuttgart
Levski Sofya/AEK
LASK Linz
Como
Lens

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri
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