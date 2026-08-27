Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe ve Galatasaray muhtemel rakipleri

2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Monaco'da düzenlenecek organizasyonda 36 takımın yer alacağı lig aşamasındaki rakipler netleşecek. Futbolseverler özellikle temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı torbaları ve kura çekimi yayın detaylarını merakla sorguluyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi, 27 Ağustos 2026 Perşembe bugün gerçekleştirilecek. Kura, Türkiye saati ile 19:00'da başlayacak. Kura sonucunda 36 takımın lig aşamasındaki rakibi belli olacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek 2026-2027 sezonu lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertli ekip, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasına doğrudan katılacak olan Galatasaray, kura çekiminde 3. torbada yer alacak.
PSG
Bayern Münih
Real Madrid
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid
Aston Villa
Manchester United
Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Porto
Club Brugge
PSV
Real Betis
Feyenoord
Lille
Napoli
RB Leipzig
Villarreal
Shakhtar Donetsk
Galatasaray
Fenerbahçe
Bodo Glim