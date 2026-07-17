Şampiyonlara Umre hediyesi

LGS 2026'da 500 tam puan alan 31 imam hatipli şampiyon İstanbul'da düzenlenen "Tercihim Geleceğim" programında bir araya geldi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, İTO Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında şampiyon gençlere umre ziyareti hediye edildi. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Şampiyonlarımızın her biriyle gurur duyuyoruz, yüzümüzü ak ettiler, yarınlarımıza çok daha büyük bir ümitle bakmamıza sebep oldular" dedi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy da "Hedefleriniz doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz için başarıya ulaşacaksınız" ifadelerini kullandı.