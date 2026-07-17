Haberler Yaşam Haberleri Şampiyonlara Umre hediyesi
Giriş Tarihi: 17.07.2026

Şampiyonlara Umre hediyesi

Hande ERDEM Hande ERDEM
Şampiyonlara Umre hediyesi
  • ABONE OL
LGS 2026'da 500 tam puan alan 31 imam hatipli şampiyon İstanbul'da düzenlenen "Tercihim Geleceğim" programında bir araya geldi. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyon, İTO Cemile Sultan Korusu'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında şampiyon gençlere umre ziyareti hediye edildi. ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Şampiyonlarımızın her biriyle gurur duyuyoruz, yüzümüzü ak ettiler, yarınlarımıza çok daha büyük bir ümitle bakmamıza sebep oldular" dedi. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu Gürsoy da "Hedefleriniz doğrultusunda ülkemiz ve milletimiz için başarıya ulaşacaksınız" ifadelerini kullandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlara Umre hediyesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA