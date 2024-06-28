Şampiyonların okulu

İstanbul Başakşehir Akşemsettin Ortaokulu'ndan bu yıl 3 şampiyon birden çıktı. Okulun 8. sınıf öğrencileri Ecrin Kaptan, Mehmet Arif Yıldız ve Ebrar Nalbant tüm sorulara doğru yanıt vererek şampiyon oldu. Okul, bu başarısıyla bir ilke imza atarak aynı anda 3 LGS birincisi çıkaran ilk devlet okulu oldu. Okul Müdürü Mehmet Kızılay "Öğrenci ve öğretmenlerimiz ile işbirliğine giderek, birbirimize inanarak yol aldık. 5 yıldır sürekli şampiyon çıkarıyorduk. Bu sene üç öğrencimiz Türkiye derecesi elde etti" dedi.Konya'da özel bir kolejde eğitim gören Talha Esat Aksoy 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Aksoy, "Satranç oynamak benim stres yönetimimi sağladı.Çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Kimse çalışmaktan vazgeçmesin" dedi. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi Berru Tanrıver, Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Proje Okulu öğrencisi Mustafa Türker Yarar ve özel bir okulun öğrencisi Ömer Kaan Cansu da Türkiye birincileri arasındaki yerini aldı.Diyarbakır'da, Beren Savar ve Neva Bingöl 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında girdi. Ankara Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Talha Eslem Özdemir de tüm soruları doğru cevapladı. Bingöl'de Hasan Bakır da 500 tam puan alarak birinci oldu. Mardin Artuklu ilçesinden 500 puan alan Cıvan Çelik ise Galatasaray Lisesi'ni istediğini söyledi. Bolu'da 500 puan alan 50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Aras Kadir Deveci, 'Çok çalışmadım aslında. Planımı önceden yaptım ve düzenli çalıştım" dedi.