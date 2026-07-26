Şampiyonluğun ardından peş peşe tebrikler!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

BAKAN KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filenin Sultanları ile tarih yazdık. FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



BAKAN ERSOY

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da FIVB Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Gösterilen eşsiz mücadele, sarsılmaz inanç ve ay yıldızlı formamıza yakışan karakterle bir kez daha tarih yazıldığını vurgulayan Ersoy, millete tarifsiz bir gurur yaşatan tüm sporcuları, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik etti.

BAKAN GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise şunları kaydetti: "Filenin Sultanları bir kez daha şampiyon. FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek ikinci kez şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Harikasınız kızlar, şampiyonluk size çok yakışıyor."

BAKAN IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Gururluyuz, Şampiyon Filenin Sultanları 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde, ülkemize şampiyonluk kazandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı ve teknik ekibimizi canı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN GÜRLEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutladığını belirtti ve ay yıldızlı bayrağı bir kez daha gururla dalgalandıran Filenin Sultanları'nı, teknik ekibi ve yönetimi tebrik etti.

BAKAN MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Dünyanın en iyisi FIVB Voleybol Milletler Ligi Şampiyonu olarak bizlere bu büyük gururu yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Tebrikler Filenin Sultanları." açıklamasında bulundu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde, güçlü rakibi Brezilya'yı mağlup ederek 2. kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Elde ettikleri bu tarihi başarıyla milletimize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, Türk voleybolunun gücünü ve uluslararası alandaki başarısını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Ay-yıldızlı formamızla sahaya koydukları azim, inanç ve mücadele ruhuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımıza, teknik ekibimize, Türkiye Voleybol Federasyonumuza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filenin Sultanları'nın ikinci kez kazandığı bu şampiyonluğun, gelecek nesil sporcularımıza ilham kaynağı olacağına inanıyor, başarıların artarak devam etmesini diliyorum."

BAKAN TEKİN

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de, "Milletler Ligi Şampiyonu olan Filenin Sultanlarını kutluyorum. Milletimize yaşattıkları büyük gurur için sporcularımızı, teknik heyetimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

BAKAN FİDAN

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şampiyonluğa ilişkin, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi şampiyonluğunu gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran #FileninSultanları'nı, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." açıklamalarında bulundu.

BAKAN URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Brezilya'yı mağlup ederek kupayı ülkemize getiren Filenin Sultanları bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tarihe geçen bu büyük başarı için A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyor, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

BAKAN BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar milli takımı tebrik ederek, "Voleybol Milletler Ligi'nde destan yazarak kupayı ülkemize getiren A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bu eşsiz gururu bize yaşattığınız için teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarih yazmaya devam ediyoruz. Voleybol Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Sahada sergiledikleri inanç, azim ve mücadeleyle şanlı bayrağımızı zirveye taşıyan kahramanlarımızla gurur duyuyoruz." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı paylaşımda, "2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı gönülden kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada başarıyla temsil eden millî sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.