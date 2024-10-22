Samsun Antalya Arası Kaç Km? Antalya Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Samsun ve Antalya, Türkiye'nin birbirinden farklı coğrafi ve kültürel özelliklere sahip şehirlerdir. Karadeniz'in güzel kıyılarında yer alan Samsun ve Akdeniz'in sıcak iklimine sahip Antalya, her yıl yerli ve yabancı birçok turisti ağırlamaktadır. Bu iki şehir arasındaki mesafe, seyahat planları yaparken sıkça merak edilen bir konudur. Bu durumda Samsun Antalya arası kaç km, Antalya Samsun arası kaç saat sürer sorularına cevap aranabilir.

Samsun Antalya Arası Kaç Km?

Samsun'dan Antalya'ya kara yoluyla gidildiğinde, mesafe yaklaşık 600-650 kilometre civarındadır. Yol güzergahına bağlı olarak bu mesafe değişiklik gösterebilir. En yaygın rota genellikle şu şekildedir:

Samsun'dan yola çıkıldıktan sonra Samsun - Çorum - Kayseri - Konya - Antalya güzergahı takip edilir. Bu yolculuk, hem otoyol hem de devlet yollarını içermektedir.

Eğer uçakla seyahat ediliyorsa, Samsun ve Antalya arasındaki mesafe yaklaşık 500 kilometre olarak hesaplanabilir. Uçuş süresi ise genellikle 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında değişir. Ancak havalimanı transfer sürelerini de dikkate almak önemlidir.

Antalya Samsun Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Antalya ile Samsun arasındaki mesafe ve seyahat süresi, tercih edilen ulaşım şekline göre değişiklik göstermektedir. Antalya'dan Samsun'a kara yolu ile gidildiğinde, mesafe yaklaşık 600-650 kilometre arasındadır. Yol güzergahı ve tercih edilen güzergah bu mesafeyi etkileyebilir.

Genellikle takip edilen rota, Antalya'dan Burdur, Isparta, Konya, Aksaray, Kayseri ve Tokat üzerinden geçerek Samsun'a ulaşmayı içermektedir. Uçakla seyahat ediliyorsa, Antalya ile Samsun arasındaki mesafe yaklaşık 500 kilometre olarak hesaplanmakta ve uçuş süresi genellikle 1 saat 15 dakika ile 1 saat 30 dakika arasında değişmektedir.

Otobüs ile yolculuk yapıldığında, ortalama seyahat süresi 8 ila 10 saat arasında olabilir. Bu süre, trafik yoğunluğu, yol koşulları ve molalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kendi aracınızla seyahat ediyorsanız, yolculuk süresi genellikle 6 ila 8 saat arasında değişir.