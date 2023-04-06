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Giriş Tarihi: 6.4.2023 10:19

Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli daha adliyede

Samsun merkezli 11 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 31'i daha adliyeye sevk edildi.

AA
Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli daha adliyede

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 65 zanlıdan 34'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 31 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, 3 Nisan'da Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakalamıştı. Zanlılardan 21 tutuklanmış, 3'üne ev hapsi verilmiş ve 7'si de savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 31 şüpheli daha adliyede
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