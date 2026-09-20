Samsun’da acı olay! Avrupa şampiyonu milli sporcu binanın çatısından düştü: Burhan Çizmecioğlu gözyaşlarıyla toprağa verildi!

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Çizmecioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan Burhan Yusuf Çizmecioğlu'nun, şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olduğu öğrenildi.