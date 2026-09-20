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Giriş Tarihi: 20.09.2026 14:39 Son Güncelleme: 20.09.2026 14:42

Samsun’da acı olay! Avrupa şampiyonu milli sporcu binanın çatısından düştü: Burhan Çizmecioğlu gözyaşlarıyla toprağa verildi!

Samsun'da meydana gelen olay yürekleri burktu. Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu ve Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki Burhan Yusuf Çizmecioğlu, ikamet ettiği 10 katlı binanın çatısından beton zemine düştü. Talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken gözyaşlarıyla toprağa verildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da acı olay! Avrupa şampiyonu milli sporcu binanın çatısından düştü: Burhan Çizmecioğlu gözyaşlarıyla toprağa verildi!
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Olay, dün saat 14.45 sıralarında İlkadım ilçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burhan Yusuf Çizmecioğlu (15) ikamet ettiği apartmanın 10. katının çatısından düşerek ağır yaralandı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan Çizmecioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye Atıcılık Federasyonu sporcusu olan Burhan Yusuf Çizmecioğlu'nun, şubat ayında Bulgaristan'ın Burgas kentinde düzenlenen U16-U18 Atıcılık Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olduğu öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sporcu çocuğun cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Kalkancı Mahallesi Nur'u Osmaniye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kalkancı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #İLKADIM

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