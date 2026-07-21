Samsun’da akılalmaz define oyunu! Halı serip kaçak kazı yaptılar: 4 şüpheli yakalandı

ÇOK SAYIDA KAZI ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Birer kürek, keser, çapa, kova, gaz maskesi, açılı taşlama makinesi ve 3 keskiye de el konuldu. Müze Müdürlüğü, olay yerinde incelemeler yaptı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör