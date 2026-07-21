Samsun’da akılalmaz define oyunu! Halı serip kaçak kazı yaptılar: 4 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, define aramak amacıyla kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı. Ekipler, Canik ilçesindeki 2 katlı eski binada arama yaptı.
ÜZERİ HALIYLA KAMUFLE EDİLMİŞ
Aramalarda, zemin katta üzeri halıyla kamufle edilmiş kapak tespit edildi. Gizli kapaktaki bölümde 2,5 metre derinlik ve 1,5 metre genişliğinde kazılı alan belirlendi.
ÇOK SAYIDA KAZI ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ
Birer kürek, keser, çapa, kova, gaz maskesi, açılı taşlama makinesi ve 3 keskiye de el konuldu. Müze Müdürlüğü, olay yerinde incelemeler yaptı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.