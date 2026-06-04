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Giriş Tarihi: 4.06.2026 15:00

Samsun'da akılalmaz olay: 22 yaşındaki genç kızın üzerinden çıkanlar şoke etti! 47 bin adet...

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 bin 769 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 22 yaşındaki genç kız çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam
Samsun’da akılalmaz olay: 22 yaşındaki genç kızın üzerinden çıkanlar şoke etti! 47 bin adet...
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Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekipler tarafından şüpheli Z.D.(22) adlı genç kızın ikametinde yapılan aramada 47 bin 769 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren Z.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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