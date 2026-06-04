Samsun’da akılalmaz olay: 22 yaşındaki genç kızın üzerinden çıkanlar şoke etti! 47 bin adet...

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.