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Giriş Tarihi: 1.07.2026 10:49

Samsun'da akılalmaz uyuşturucu zulası: Elektrikli scooterı zehir yuvası yapmışlar!

Samsun’da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, elektrikli scooterın batarya bölümüne gizlenen peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ile fubinaca maddesi ele geçirildi.

İHA Yaşam
Samsun’da akılalmaz uyuşturucu zulası: Elektrikli scooterı zehir yuvası yapmışlar!
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışma kapsamında, 18 yaşından küçük bir çocuğun ikameti ile kullandığı elektrikli scooterda arama yapıldı.

BATARYA BÖLÜMÜNDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda, scooterın batarya bölümüne özel olarak oluşturulan zulada 260 gram fubinaca ile sentetik kannabinoid emdirilmiş 1 adet peçete ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen 260 gram fubinaca maddesinden yaklaşık 26 kilo bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebildiğinin değerlendirildiği belirtildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çocuk hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da akılalmaz uyuşturucu zulası: Elektrikli scooterı zehir yuvası yapmışlar!
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