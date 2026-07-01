Samsun’da akılalmaz uyuşturucu zulası: Elektrikli scooterı zehir yuvası yapmışlar!

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışma kapsamında, 18 yaşından küçük bir çocuğun ikameti ile kullandığı elektrikli scooterda arama yapıldı.