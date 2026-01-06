Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da apartman girişinde cansız bedeni bulmuştu: Sır olay çözüldü!
Giriş Tarihi: 6.01.2026 15:56

Samsun'da apartman girişinde cansız bedeni bulmuştu: Sır olay çözüldü!

Samsun'un Bafra ilçesinde bir apartmanın girişinde ölü bulunan şahsın, düşme sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın, 52 yaşındaki Erkan Cömert olduğu tespit edildi.

İHA
Samsun’da apartman girişinde cansız bedeni bulmuştu: Sır olay çözüldü!
  • ABONE OL

Acı olay, Bafra Hacınabi Mahallesi Kutlu Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın girişinde kanlar içerisinde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

ŞAHSIN ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 52 yaşındaki Erkan Cömert olduğu tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda olayın detayları ortaya çıktı. Şahsın gece saat 01.00 sıralarında taksiyle evine geldiği, dışarıda alkol aldığı ve alkolün etkisiyle apartman merdivenlerinden çıkarken düştüğü belirlendi.

Merdivenden düşerek yaralanan şansın, alkolün de etkisiyle düşe kalka yürüyerek yaklaşık 100 metre ilerlediği, burada yeniden düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da apartman girişinde cansız bedeni bulmuştu: Sır olay çözüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz