Samsun’da bodrum katta vahşet! Konuşmaya çağırıp işkenceyle gasp ettiler

Olay, Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre M.B.A. (19), alacak verecek meselesini konuşmak üzere çağrıldığı adrese gitti. Verilen adrese giden genç, tek odalı bodrum katta S.K. ile oğulları G.K. (30) ve E.G.K. (20) ile arkadaşları D.A. (22) ve M.T. (18) tarafından zorla alıkonuldu. Şüpheliler tarafından sopa ve demirlerle darp edilen M.B.A.'nın iPhone 16 Pro cep telefonu, 3 yarım altın, 7 çeyrek altın ve yaklaşık bin lirası gasp edildi.