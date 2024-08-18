Samsun’da cinayet: Sokakta silahlı saldırıya uğradı!

Kanlı olay, İlkadım ilçesine bağlı Liman Mahallesi Mudanya Sokak'ta meydana geldi. Sabah saatlerinde sokakta yürüyen Ramazan Başaran, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Sırt ve ensesinden pompalı tüfekle vurulan Başaran, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ramazan Başaran, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde 2 kartuş bulunurken, polis şüpheli ya da şüphelileri arıyor.