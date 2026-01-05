Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da değeri 70 milyon TL olan hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 5.01.2026 12:15

Samsun’da narkotik ekiplerinin Atakum’da yürüttüğü operasyonda piyasa değeri 70 milyon TL olan 236 bin 122 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde ticareti” suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Samsun’da piyasaya sürmek içinde şehir dışından getirdiği tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Atakum'da bir kamyonete operasyon düzenledi. Çalışmaların ilk aşamasında denetim noktası yakınlarında şüpheli hareketler sergileyen 35 yaşındaki İ.S.'nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada istiflenmiş kutular içine gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucu hap olduğu ortaya çıktı.



OPERASYON GENİŞLETİLDİ, İKİNCİ ARAÇ VE EVLERDE ARAMA YAPILDI

İlk araçtaki bulguların ardından ele geçirilen uyuşturucunun şehir dışından getirildiği ve Samsun'da piyasaya sürülmeye hazırlığında olduğu öğrenildi. Elde edilen bilgiler ışığında çalışma genişletildi. Devam eden süreçte 30 yaşındaki D.K. ile 31 yaşındaki F.A.'nın kullanımındaki ikinci araçta ve şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 236 bin 122 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 70 milyon TL olduğu öğrenildi.

