Samsun’da dehşet dolu anlar: Sevgililer gözaltında!

İFADELERİNE ULAŞILDI

C.N. ifadesinde, H.T.'nin mutfağa girip ekmek bıçağını aldığını, bıçağı elinden almak istediği sırada erkek arkadaşının yaralandığını ve kendisine yumruk attığını söylediği öğrenildi. H.T.'nin ise verdiği ifadede C.N.'nin kendisini eve çağırdığını, burada tartıştıklarını ve ekmek bıçağının C.N.'nin alması sonrası arbede yaşandığını belirttiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan çift, adliyeye sevk edildi.