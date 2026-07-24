Samsun’da dehşet! Husumetlisini sokak ortasında tabancayla yaraladı: Şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. M.E.Ö. ifadesinde, "Anneme ve babama küfürler, bana hakaretler etti. Bana konum attı ve istediği yere gittim. Küfürlerin ses kayıtları da mevcuttur. Olay bu sebeple meydana gelmiştir" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör