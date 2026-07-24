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Giriş Tarihi: 24.07.2026 12:05

Samsun'da dehşet! Husumetlisini sokak ortasında tabancayla yaraladı: Şüpheli yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde M.E.Ö., husumetli olduğu C.Z.’yi tabancayla yaraladı. Yakalanan şüpheli, ailesine küfür ve hakaret ettiği için C.Z.’yi vurduğunu söyledi.

DHA Yaşam
Samsun’da dehşet! Husumetlisini sokak ortasında tabancayla yaraladı: Şüpheli yakalandı
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Olay, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan C.Z. ve M.E.Ö., sokakta buluştu. Yürüdükleri sırada M.E.Ö., bir anda C.Z.'ye yumruk atıp, belindeki tabancayı çıkararak 3 el ateş etti.

HUSUMETLİSİNİ TABANCAYLA YARALADI

İki kurşun ile her iki bacağından yaralanan C.Z., yere yığıldı. C.Z., H.E.P.'nin kullandığı otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastanede tedaviye alındı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri kısa sürede yakaladı. M.E.Ö. ifadesinde, "Anneme ve babama küfürler, bana hakaretler etti. Bana konum attı ve istediği yere gittim. Küfürlerin ses kayıtları da mevcuttur. Olay bu sebeple meydana gelmiştir" dedi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da dehşet! Husumetlisini sokak ortasında tabancayla yaraladı: Şüpheli yakalandı
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