Samsun’da dehşet saçtı! Temizlik işçisine akılalmaz saldırı: ‘Benim yanımda çöp toplayamazsın’

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Atakum Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli İ.K., sahil bandında çöpleri topladığı sırada C.E., 'Benim yanımda çöp toplayamazsın' diye bağırdı.