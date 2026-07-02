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Giriş Tarihi: 2.07.2026 14:01

Samsun’da dehşet saçtı! Temizlik işçisine akılalmaz saldırı: ‘Benim yanımda çöp toplayamazsın’

Samsun’un Atakum ilçesinde yaşanan olayda 57 yaşındaki temizlik işçisi sahil bandında çöpleri toplarken saldırıya uğradı. Talihsiz adama ‘Benim yanımda çöp toplayamazsın’ diyerek burnunu kıran şüpheli tutuklandı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Samsun’da dehşet saçtı! Temizlik işçisine akılalmaz saldırı: ‘Benim yanımda çöp toplayamazsın’
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Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Atakum Belediyesi Temizlik İşleri'nde görevli İ.K., sahil bandında çöpleri topladığı sırada C.E., 'Benim yanımda çöp toplayamazsın' diye bağırdı.

BURNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Devamında C.E., İ.K.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis eşliğinde hastaneye götürülen İ.K.'nin burnunda kırık tespit edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, C.E.'yi gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #ATAKUM

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Samsun’da dehşet saçtı! Temizlik işçisine akılalmaz saldırı: ‘Benim yanımda çöp toplayamazsın’
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