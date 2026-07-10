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Giriş Tarihi: 10.07.2026 16:35

Samsun’da dehşete düşüren olay! Eski iş ortağına kurşun yağdırdı: Şüpheli gözaltına alındı!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Eski mobilya mağazasında çıkan silahlı kavgada iş adamını silahla yaralayan eski iş ortağı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da dehşete düşüren olay! Eski iş ortağına kurşun yağdırdı: Şüpheli gözaltına alındı!
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Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki eski bir mobilya mağazasında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce ortak oldukları olayın olduğu binadan dolayı aralarında yaşanan anlaşmazlık yüzünden aralarında husumet bulunan iş adamı K.S., iş adamı T.F.(65) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Olayın ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli T.F.'yi yakalanmak için çalışma başlattı. Zanlı olayda kullandığı tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polisteki sorgusu tamamlanan ve bugün Samsun Adliyesine sevk edilen şüpheli iş adamı T.F., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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Samsun’da dehşete düşüren olay! Eski iş ortağına kurşun yağdırdı: Şüpheli gözaltına alındı!
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