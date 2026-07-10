Samsun’da dehşete düşüren olay! Eski iş ortağına kurşun yağdırdı: Şüpheli gözaltına alındı!

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki eski bir mobilya mağazasında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce ortak oldukları olayın olduğu binadan dolayı aralarında yaşanan anlaşmazlık yüzünden aralarında husumet bulunan iş adamı K.S., iş adamı T.F.(65) tarafından tabancayla vurularak yaralandı.