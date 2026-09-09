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Giriş Tarihi: 9.09.2026 16:34

Samsun’da dehşete düşüren olay! İş yerindeki tartışma kanlı bitti: Mesai arkadaşına falçatayla saldırdı!

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Bir kişi, mesai arkadaşını küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada falçatayla sırtından ve karın boşluğundan ağır yaraladı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Samsun’da dehşete düşüren olay! İş yerindeki tartışma kanlı bitti: Mesai arkadaşına falçatayla saldırdı!
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Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan S.Ç. (24) ile G.A. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., iş arkadaşı G.A.'yı falçata ile sırtından ve sol karın boşluğundan ağır yaraladı.

TALİHSİZ ADAM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan G.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.C., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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Samsun’da dehşete düşüren olay! İş yerindeki tartışma kanlı bitti: Mesai arkadaşına falçatayla saldırdı!
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