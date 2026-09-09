Samsun’da dehşete düşüren olay! İş yerindeki tartışma kanlı bitti: Mesai arkadaşına falçatayla saldırdı!

Olay, Tekkeköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan S.Ç. (24) ile G.A. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., iş arkadaşı G.A.'yı falçata ile sırtından ve sol karın boşluğundan ağır yaraladı.