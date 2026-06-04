Samsun’da demir-çelik fabrikasında elektrik faciası: Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetti!

Kutlukent Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AFAD GÖREVLİLERİ CESETLERİ KUYUDAN ÇIKARDI
AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.
FABRİKADA ÜRETİM DURDURULDU
Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.
SAMSUN VALİSİ TAVLI: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"
Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.