Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da demir-çelik fabrikasında elektrik faciası: Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 4.06.2026 00:55 Son Güncelleme: 4.06.2026 01:40

Samsun'da demir-çelik fabrikasında elektrik faciası: Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetti!

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

AA Yaşam
Samsun’da demir-çelik fabrikasında elektrik faciası: Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetti!
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Kutlukent Mahallesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında atık suyun toplandığı kuyuda su pompası arızasını gidermek için çalışan Naci Gezer (46), Mustafa İnanç (50) ve Yusuf Çekiç (47) elektrik akımına kapıldı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, işçiler İnanç, Gezer ve Çekiç'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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AFAD GÖREVLİLERİ CESETLERİ KUYUDAN ÇIKARDI

AFAD görevlilerince kuyudan çıkarılan işçilerin cesedi, Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na kaldırıldı.

FABRİKADA ÜRETİM DURDURULDU

Olayın ardından fabrikada üretime ara verildi.

SAMSUN VALİSİ TAVLI: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 3 işçinin elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Samsun'da demir-çelik fabrikasında elektrik faciası: Akıma kapılan 3 işçi hayatını kaybetti!
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