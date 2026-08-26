Samsun’da denize giren boğulma tehlikesi geçirdi! 4 kişi hastaneye kaldırıldı: ‘Adamı çıkardığımızda mosmordu!





BALIKÇIDAN AKINTI UYARISI



Bölgede balıkçılık yapan Mustafa Demir ise Dereköy açıklarındaki akıntıya dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Demir, "Denizin dibinde akıntı var, bunu dışarıdan gelen insanlar fark edemiyor. Onları anlatıyoruz ama bize bağırıyorlar, bizi de dinlemiyorlar. Hava estiği zaman bu Dereköy'de kayaların dibine yaklaşmayacaksın. Denizin dibinde akıntı var, bildiğimiz akıntı. Ağustosun 10'undan sonra lütfen Dereköy'e denize girmeye gelmesinler. Yüzmesini bilen gelsin, bilmeyen gelmesin kardeşim. Biz buranın çocuğuyuz, buranın ne olduğunu iyi biliyoruz" diye konuştu.