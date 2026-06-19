Samsun’da eşini boğarak ve yüzünü parçalayarak öldürmüştü: O cani koca için iddianame hazırlandı!

İDDİANAME HAZIRLANDI

Burada ayakkabısında kan izi fark eden polis ekipleri, ayakkabı ve çoraplarını kontrol etti. Çoraplarında da kan lekeleri bulunması üzerine sorgulanan Günegül, ilk olarak ayağına çivi battığını öne sürdü. Ancak polisin şüphelenmesi üzerine eşinin başını duvara vurduğunu ve boğduğunu itiraf etti.

İhbar üzerine olayın yaşandığı eve giden Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fatma Günegül'ü ölü olarak buldu. Olayın ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan Yücel Günegül hakkında cumhuriyet savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanığın önümüzdeki eylül ayında hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör