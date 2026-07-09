Samsun’da eski sevgilisi dehşeti yaşatmıştı: Belinay’ı sokak ortasında darbeden 2 sanığa 1 yıl 1 ay hapis



Belinay Ceren M.

Belinay Ceren M.'nin avukatı Deniz Coşkun ise, "Mütalaayı kabul etmiyoruz, müvekkilimi önceki geçirmiş olduğu sağlık problemlerini diğer sanıklar bilmektedirler. Bu nedenden dolayı dosyanın öldürmeye teşebbüs suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesini talep ederiz. Mahkeme aksi kanaatte ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ederiz" diye konuştu.

Mahkeme sanık, tanık ve müştekiyi dinledikten sonra kararını verdi. Mahkeme her 2 sanığa da 'Kadına karşı kasten yaralama' suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İlk haksız harekete sebebiyet verenin tespit edilemediği anlaşıldığından sanıklar lehine haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza, 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezasına düşürüldü. Hükmün açıklanması ise geri bırakılırken, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör