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Giriş Tarihi: 15.08.2026 15:52

Samsun’da evlat dehşeti! Tartıştığı yaşlı babasını bıçaklayarak katletti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. 70 yaşındaki Sami K. tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak vahşice katledildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da evlat dehşeti! Tartıştığı yaşlı babasını bıçaklayarak katletti
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Olay, 13 Ağustos'ta Salıpazarı ilçesi Çağlayan Mahallesi Kalban mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K, tartıştığı babası 70 yaşındaki Sami K'yı bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Sami K, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

VİCDANSIZ EVLAT BABASINI BIÇAKLAYARAK VAHŞİCE KATLETTİ

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edilen Sami K, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Sami K'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN

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Samsun’da evlat dehşeti! Tartıştığı yaşlı babasını bıçaklayarak katletti
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