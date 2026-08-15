Samsun’da evlat dehşeti! Tartıştığı yaşlı babasını bıçaklayarak katletti

VİCDANSIZ EVLAT BABASINI BIÇAKLAYARAK VAHŞİCE KATLETTİ

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesine sevk edilen Sami K, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti. Sami K'nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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