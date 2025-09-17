Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da fabrikada korkutan yangın: Hasar sabah saatlerinde göz önüne serildi!
Giriş Tarihi: 17.9.2025 10:14

Samsun'da fabrikada korkutan yangın: Hasar sabah saatlerinde göz önüne serildi!

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde dün gece çıkan kereste fabrikası yangınının ardından ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Küle dönen fabrika gündüz saatlerinde dronla görüntülendi.

İHA Yaşam
Samsun’da fabrikada korkutan yangın: Hasar sabah saatlerinde göz önüne serildi!

Dün akşam saat 20.55'te Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi 1028 Sokak'ta bulunan Öztürk Kereste'de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın tamamını sardı, gökyüzünü yoğun duman kapladı. Yangının çevredeki fabrikalara sıçramaması için ekipler seferber oldu.

SOĞUTMA İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Alevler gece 00.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise gece boyunca sürdü. İş makineleri, arazözler ve itfaiye araçlarıyla fabrika içerisindeki kerestelerde bugün de soğutma işlemleri devam ediyor.

Yangının boyutu, gündüz havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.
İşçilerin fabrikada olmadığı sırada çıkan yangının sebebi araştırılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da fabrikada korkutan yangın: Hasar sabah saatlerinde göz önüne serildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz