Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da feci kaza: Anne ile kızı can verdi
Giriş Tarihi: 3.10.2025

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve kızı hayatını kayberken 2 kişi yaralandı. Avni Geriş (20) idaresindeki cip, yola giriş yapmak isteyen Nursel Özer'in (43) kullandığı otomobile yandan çarptı. Kazada Nursel Özer ve kızı Güllü Özer (16) yaralanırken sürücünün arka koltukta oturan eşi Nurhan Özer (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası cipin alev alan motoru, yakındaki akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürüldü. Yaralanan sürücüler ile Güllü Özer, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Güllü Özer(16) de hayata tutunamayarak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

