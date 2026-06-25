Samsun’da feci kaza! Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: Baba ve oğlu yaralandı!
Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen SUV ile hafif ticari aracın çarpıştığı olayda baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı. İşte detaylar...
Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Sema Y. idaresindeki 55 ASY 898 plakalı SUV araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
2 KİŞİ YARALANDI
Araç, karşı yönden gelen Sedat F. yönetimindeki 35 CFT 306 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Sedat F. ile araçta bulunan 2 yaşındaki T.F. yaralandı.
EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.