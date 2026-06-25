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Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:36

Samsun’da feci kaza! Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: Baba ve oğlu yaralandı!

Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkarak karşı şeride geçen SUV ile hafif ticari aracın çarpıştığı olayda baba ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Samsun’da feci kaza! Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: Baba ve oğlu yaralandı!
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Kaza, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arzu Sema Y. idaresindeki 55 ASY 898 plakalı SUV araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

2 KİŞİ YARALANDI

Araç, karşı yönden gelen Sedat F. yönetimindeki 35 CFT 306 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Sedat F. ile araçta bulunan 2 yaşındaki T.F. yaralandı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #İLKADIM #KAZA

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Samsun’da feci kaza! Kontrolden çıkan araçlar çarpıştı: Baba ve oğlu yaralandı!
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