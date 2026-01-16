Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da feci kaza: Otomobil hurda yığınına döndü! 1 yaralı
Giriş Tarihi: 16.01.2026 09:06

Samsun’da feci kaza: Otomobil hurda yığınına döndü! 1 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce otobüs durağına ardından ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurda yığınına dönen aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
  • ABONE OL

Feci kaza, Evci Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme istikametine seyir halinde olan Mehmetcan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

AĞACA ÇARPTI

Savrulan otomobil, önce yol kenarında bulunan yolcu durağına ardından çam ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilirken, kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Mehmetcan A., ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun’da feci kaza: Otomobil hurda yığınına döndü! 1 yaralı | Video

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun’da feci kaza: Otomobil hurda yığınına döndü! 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz