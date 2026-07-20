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Giriş Tarihi: 20.07.2026 13:14

Samsun’da feci kaza! Otomobil tramvay istasyonuna çarptı: Yaralılar var!

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü tramvay istasyonuna çarptı. Feci olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Samsun’da feci kaza! Otomobil tramvay istasyonuna çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.D.'nin kullandığı 57 AAB 277 plakalı otomobili, Sinop istikametine doğru seyir halindeyken yan cepte bulunan aynı istikametteki A.A. yönetimindeki 55 AFE 695 plakalı kamyonetin yola çıkış hareketinden panikleyerek direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda otomobil, kaldırıma çıkarak Büyük Cami Tramvay İstasyonu'na çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü N.D. adlı kadın ile çocukları D.D. ve E.I.D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

TRAMVAY İSTASYONUNDA MADDİ HASAR OLUŞTU

Çarpmanın etkisiyle tramvay istasyonunda maddi hasar oluşurken, kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü A.A. ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilin istasyonun içine girmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #İLKADIM #KAZA

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Samsun’da feci kaza! Otomobil tramvay istasyonuna çarptı: Yaralılar var!
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