Samsun’da feci kaza! Otomobil tramvay istasyonuna çarptı: Yaralılar var!

TRAMVAY İSTASYONUNDA MADDİ HASAR OLUŞTU



Çarpmanın etkisiyle tramvay istasyonunda maddi hasar oluşurken, kazaya neden olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü A.A. ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilin istasyonun içine girmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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