Samsun’da feci kaza: Refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti

Kaza, 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop yolu Erenköy mevkisinde saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Mehmet Özmen (35), Bafra ilçesinde özel bir hastanede tedavi altında bulunan eşinin yanında refakatçi olarak kalması için yengesi Zeliha Özmen'i (33) hastaneye götürmek için yola çıktı.