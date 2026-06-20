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Giriş Tarihi: 20.06.2026 09:18

Samsun'da feci kaza: Refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti

Samsun’da hastanede yatan eltisine refakatçi olarak giderken içinde bulunduğu otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan kadın olay yerinde hayatını kaybetti, hastanın eşi olan araç sürücüsü ise ağır yaralandı.

İHA Yaşam
Samsun’da feci kaza: Refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti
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Kaza, 19 Mayıs ilçesi Samsun-Sinop yolu Erenköy mevkisinde saat 05.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Mehmet Özmen (35), Bafra ilçesinde özel bir hastanede tedavi altında bulunan eşinin yanında refakatçi olarak kalması için yengesi Zeliha Özmen'i (33) hastaneye götürmek için yola çıktı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Mehmet Özmen idaresindeki 46 AGC 201 plakalı otomobil, 19 Mayıs ilçesi yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yanan araç itfaiye tarafından söndürülürken, ağır yaralanan sürücü Mehmet Özmen, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Araçta yolcu olarak bulunan Zeliha Özmen ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da feci kaza: Refakatçi olarak hastaneye giderken kazada hayatını kaybetti
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