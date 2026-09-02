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Giriş Tarihi: 2.09.2026 09:08

Samsun’da feci kaza! SUV araç direğe ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. SUV araç trafik yön levhası direğine ok gibi saplandı. Sağlık ekiplerinin peş peşe geldiği olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Samsun’da feci kaza! SUV araç direğe ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerindeki Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efrahim Ter idaresindeki 10 AUE 234 plakalı KİA Sportage marka SUV tipi otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yön levhası direğine çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 3 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybederken, İrem Ter, Necdet Ter ve sürücü Efrahim Ter yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü Efrahim Ter, Kavak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAMSUN #KAZA

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Samsun’da feci kaza! SUV araç direğe ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!
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