Samsun’da feci kaza! SUV araç direğe ok gibi saplandı: Ölü ve yaralılar var!

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kavak ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Şehit Nurettin Cinsoy Caddesi üzerindeki Samsun-Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efrahim Ter idaresindeki 10 AUE 234 plakalı KİA Sportage marka SUV tipi otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik yön levhası direğine çarptı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 3 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan Hacer Ter olay yerinde hayatını kaybederken, İrem Ter, Necdet Ter ve sürücü Efrahim Ter yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.