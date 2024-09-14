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Giriş Tarihi: 14.9.2024 16:55

Samsun'da feci kaza: Tam 8 saat sonra yardım çağırabildi, arkadaşı olay yerinde can verdi!

Feci kaza Samsun'da meydana geldi. Kazadan 8 saat sonra uçuruma yuvarlanmış araçtan çıkıp yardım isteyen yaralı sürücünün araçta kalan arkadaşı hayatını kaybetti. İşte detaylar...

İHA
Samsun’da feci kaza: Tam 8 saat sonra yardım çağırabildi, arkadaşı olay yerinde can verdi!

Feci kaza, Samsun'un Canik ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Kamuran Keskin, otomobili ile Demirci Mahallesi istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada yaralı halde kendi çabası ile araçtan çıkan Kamuran Keskin, kazadan 8 saat sonra sabah 06.00 sıralarında kırsal mahalleye ulaşarak yardım istedi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine ambulans, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araca ulaşan yardım ekipleri araçta bulunan Remzi Der'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araçtan çıkartılıp cenaze aracına taşınan Remzi Der'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Yaralı sürücü Kamuran Keskin ise ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da feci kaza: Tam 8 saat sonra yardım çağırabildi, arkadaşı olay yerinde can verdi!
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