Samsun’da feci kaza: Tam 8 saat sonra yardım çağırabildi, arkadaşı olay yerinde can verdi!

Feci kaza, Samsun'un Canik ilçesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Kamuran Keskin, otomobili ile Demirci Mahallesi istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada yaralı halde kendi çabası ile araçtan çıkan Kamuran Keskin, kazadan 8 saat sonra sabah 06.00 sıralarında kırsal mahalleye ulaşarak yardım istedi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine ambulans, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araca ulaşan yardım ekipleri araçta bulunan Remzi Der'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.