Samsun’da feci kaza: Tam 8 saat sonra yardım çağırabildi, arkadaşı olay yerinde can verdi!

Kazada yaralı halde kendi çabası ile araçtan çıkan Kamuran Keskin, kazadan 8 saat sonra sabah 06.00 sıralarında kırsal mahalleye ulaşarak yardım istedi. Vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kaza yerine ambulans, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araca ulaşan yardım ekipleri araçta bulunan Remzi Der'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.