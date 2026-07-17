Samsun’da feci olay: Fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu

Olay, Terme ilçesinde bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A (67) fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Y.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.