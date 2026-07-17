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Giriş Tarihi: 17.07.2026 14:58 Son Güncelleme: 17.07.2026 15:10

Samsun’da feci olay: Fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu

Samsun'da 67 yaşındaki Yusuf Aksu fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cansız bedeni otopsiye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Samsun’da feci olay: Fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu
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Olay, Terme ilçesinde bir fındık bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A (67) fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Y.A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.


Yusuf Aksu

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri yaşlı adamın yakılarak mı öldürüldüğünü, yoksa yaktığı ateş nedeniyle kıyafetlerinin tutuşması sonucu mu hayatını kaybettiğini belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun’da feci olay: Fındık bahçesinde yanmış halde ölü bulundu
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