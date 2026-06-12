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Giriş Tarihi: 12.06.2026 10:03

Samsun'da fuhuş çetesine operasyonda yeni gelişme: Telsizle haberleştikleri tespit edildi!

Samsun Atakum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan ve polis baskınlarına karşı telsizle iletişim kurdukları belirlenen 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA Yaşam
Samsun’da fuhuş çetesine operasyonda yeni gelişme: Telsizle haberleştikleri tespit edildi!
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran'da Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Olaya ilişkin G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25), 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer ile imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dosya kapsamında 12 mağdur kadın ile 47 bilgi sahibi erkek kişilerin tespit edildiği öğrenildi. Aramalarda; 9 el telsizi, cinsel materyal, kadın çalışanların hesap kayıtlarının tutulduğu 3 ajanda, 2 kurusıkı tabanca ve 49 sentetik hap ele geçirildi.

Şüphelilerin, olası polis baskınlarında daha hızlı iletişim kurup, tedbir almak için telsiz kullandıkları belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da fuhuş çetesine operasyonda yeni gelişme: Telsizle haberleştikleri tespit edildi!
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