Samsun’da fuhuş çetesine operasyonda yeni gelişme: Telsizle haberleştikleri tespit edildi!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 10 Haziran'da Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi. Olaya ilişkin G.K. (42), H.D. (38) ve Y.G. (25), 'Fuhşa teşvik, aracılık ve yer ile imkan sağlamak' suçlamasıyla gözaltına alındı.