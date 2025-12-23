Samsun’da fuhuş operasyonu: 22 işletme hakkında işlem yapıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kamu sağlığını tehdit eden fuhuş faaliyetlerine yönelik 2025 yılının son 6 aylık döneminde denetim ve operasyonlar gerçekleştirildi. Bu kapsamda 'Fuhuşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama' suçlarına karıştığı tespit edilen 20 spa ve masaj salonu ile 2 apart otel hakkında işlem yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 166 kişiye adli ve idari işlem uygulanırken, söz konusu işletmeler hakkında Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu kararı ve Mülki İdare Amirliği onayıyla geçici olarak faaliyetten men kararı verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu sağlığını ve toplumsal huzuru bozan hiçbir yapıya göz yumulmayacaktır. Denetimlerimiz aralıksız ve tavizsiz şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.