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Giriş Tarihi: 14.06.2026 15:03

Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir evden ziynet eşyası, para ve iki adet ruhsatlı tabanca çalan G.Y. ve B.Y. isimli iki şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, hırsızlıktan elde edildiği belirlenen yaklaşık 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 100 dolar ele geçirildi.Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

DHA
Samsun’da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı!
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Vezirköprü ilçesinde 18 Mayıs'ta yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, çalışma yürütüldü. Yapılan araştırmada, bir evden yaklaşık 35 bin TL değerinde ziynet eşyası, 4 bin TL nakit para ile 2 ruhsatlı tabancanın çalınması olayını G.Y. (31) ile B.Y.'nin (20) gerçekleştirdiği tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, hırsızlık suçundan elde edildiği belirtilen yaklaşık 650 bin TL değerinde ziynet eşyası ile 100 dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da girdikleri evden ziynet eşyası çalan 2 şüpheli tutuklandı!
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