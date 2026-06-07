Samsun’da giyim eşyası çalan karı koca gözaltına alındı: Hırsızlık anları kamerada

Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan iki ayrı giyim mağazasında meydana geldi.
HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI
A.T. (58) ile eşi S.T. (44), mağazalardan çeşitli giyim eşyaları çaldı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı
KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI
Görüntüler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli karı kocayı düzenledikleri takip sonucu yakalayarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim etti. Polisteki sorguları tamamlanan A.T. ve S.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.