Samsun’da giyim eşyası çalan karı koca gözaltına alındı: Hırsızlık anları kamerada

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli karı kocayı düzenledikleri takip sonucu yakalayarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim etti. Polisteki sorguları tamamlanan A.T. ve S.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör