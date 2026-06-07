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Giriş Tarihi: 7.06.2026 14:56

Samsun'da giyim eşyası çalan karı koca gözaltına alındı: Hırsızlık anları kamerada

Samsun’da iki ayrı giyim mağazasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen karı koca, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ve polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Samsun’da giyim eşyası çalan karı koca gözaltına alındı: Hırsızlık anları kamerada
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Olay, İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Kale Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan iki ayrı giyim mağazasında meydana geldi.

HIRSIZLIK ANI KAMERALARA YANSIDI

A.T. (58) ile eşi S.T. (44), mağazalardan çeşitli giyim eşyaları çaldı. Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Giyim eşyası çalarken kameraya yakalanan karı koca gözaltına alındı

KARI KOCA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli karı kocayı düzenledikleri takip sonucu yakalayarak Gazi Polis Merkezi'ne teslim etti. Polisteki sorguları tamamlanan A.T. ve S.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da giyim eşyası çalan karı koca gözaltına alındı: Hırsızlık anları kamerada
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