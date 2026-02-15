Haberler Yaşam Haberleri Samsun’da gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi
Giriş Tarihi: 15.02.2026 16:09

Samsun’da gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çarşamba ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirilen gümrük kaçağı 13 otomobil motoru ele geçirildi. Motorlara el konulurken, olayla ilgili 1 kişi yakalandı. Şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

