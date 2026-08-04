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Giriş Tarihi: 4.08.2026 14:22

Samsun'da gürültü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı 2 gözaltı

Samsun'da gürültü nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam
Samsun’da gürültü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı 2 gözaltı
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Olay, dün akşam 23.00 sıralarında İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi Firuzağa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gürültü nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında T.Ç.(47) sırtından, Ç.G.(59) sol koltuk altından ve Aydın Akçay (60) sol karın kısmından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaya ilişkin çalışma başlatan İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler B.T. (19) ile Y.K'yi (20) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SAMSUN

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Samsun'da gürültü tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı 2 gözaltı
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