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Giriş Tarihi: 31.07.2026 04:27

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var

Samsun’da kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Samsun’da hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var
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Samsun'daki kaza, gece saat 01.05 sıralarında Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 18. kilometresindeki Hacı Ömerli mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan memleketleri Artvin'e gitmek üzere yola çıkan Hüseyin A. (48) idaresindeki 34 EVD 795 plakalı hafif ticari araç, Kavak'tan Samsun istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yolun sağındaki bordür taşına çarpan araç daha sonra takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. ile araçta yolcu olarak bulunan Hasan Erkam A., Hümeyra Şeyma A., Hira Nur Şene A. ve Hatice A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#SAMSUN #ARTVİN #ANTALYA #ANKARA

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Samsun'da hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var
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